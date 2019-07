Les sapeurs-pompiers de Lamorlaye et de Laon annoncent leur bal du 14 juillet via des vidéos

L'origine du bal des pompiers est expliquée sur le site du ministère des Armées , qui rappelle que tout a commencé en 1937 dans le quartier Montmartre à Paris. Et depuis, à l’exception de la période de la Seconde Guerre mondiale, la tradition se perpétue chaque année.Le public est invité à venir faire la fête dans les casernes. Et pour annoncer l'évènement, à Lamorlaye, des jeunes pompiers de ce centre de secours ont publié une vidéo sur Facebook, une idée qui a également germé dans l'esprit des pompiers de Laon. Les pompiers se mettent en scène pour promouvoir cet évènement très attendu.À Laon, ils n'hésitent pas à dévoiler ce qu'il y a derrière l'uniforme pour le plus grand plaisir de la gente féminine. Rendez-vous le samedi 13 juillet au boulodrome de Laon pour le bal des pompiers.