Sauvetage d'un bébé phoque sur la côte d'Opale

Les pompiers de la commune de Marquise ont été alertés sur la plage d'Audresselles, sur la côte d’Opale, après la découverte insolite d’un bébé phoque affaibli. Il s’était visiblement échoué et nécessitait quelques soins avant une remise à l’eau.



Le service animalier Opale Capture et des agents communaux ont pris en charge l'animal, qui a ensuite été envoyé vers le Centre de sauvegarde de la faune sauvage de Calais. Pendant son sauvetage, le jeune phoque a été baptisé "Scouts" par l’équipe de pompiers intervenus sur place.



Il arrive généralement que des phoques malades ou blessés viennent s’échouer sur les plages, mais il peut s’agir de jeunes animaux n’arrivant pas à survivre seuls.



D'autres échouages sont liés à l’activité humaine (enchevêtrement dans les filets, collisions avec des bateaux, etc). Pour l’heure, le petit "Scouts" va recouvrer ses forces dans l’attente de reprendre la mer.