Les Schtroumpfs ont schtroumpfé leurs 60 ans ce mardi

L'histoire des Schtroumpfs avec Peyo (1976)

"Schtroumpf experrience" : une expo pour fêter les 60 ans des lutins bleus

D'où vient le mot schtroumpf ? Selon Peyo, on doit ce mot étrange à un trou de mémoire . Le dessinateur dinait avec son ami Franquin quand il aurait buté sur le mot salière. Il a dit "Passe-moi le 'schtroumpf' et c'est né comme ça", explique Hugues Dayez, spécialiste BD à la RTBF. "Ensuite, ils ont commencé à parler schtroumpf [c'est-à-dire remplacer certains mots par 'schtroumpf'], Peyo l'a retenu et a décidé d'appeler ces petits personnages de cette façon."



23 octobre 1958. C'est ce jour-là qu'on a vu pour la première fois apparaître les schtroumpfs, lutins bleus aux caractères tous différents. C'était dans leà l'intérieur d'une aventure de Johan et Pirlouit, “La Flûte à Six Trous”. 60 ans plus tard, ils sont devenus des stars planétaires, ont été déclinés en films, en figurines... 35 aventures en BD et plus de 50 millions d’albums vendus dans 70 pays.Ils ont fêté leur anniversaire ce mardi à Bruxelles en présence de, fille du créateur Peyo. 300 enfants de toute la Belgique, déguisés en Schtroumpfs, ont formé un "60" géant visible du ciel.La première aventure desen tant que telle, “Les Schtroumpfs noirs“, est sortie en 1959.est décèdé en 1992 mais son oeuvre continue notamment avec son fils Thierry Culliford, qui écrit désormais encore les scénarios à l’heure actuelle.Une expo anniversaire, "", qui a déjà attiré 120 000 visiteurs depuis son ouverture en juin, se tient jusqu’au 27 janvier à Brussels Expo au Heysel. Elle entamera ensuite une tournée internationale de cinq ans.