Sécheresse : Xavier Bertrand appelle le gouvernement à aider les agriculteurs du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne

Nourrir les animaux

La vague de sécheresse s'est-elle arrêtée aux frontières ? C'est ce que sous-entend le président de la Région (ex-LR) Xavier Bertrand dans une lettre adressée au ministre de l'Agriculture Didier Guillaume.L'élu régional souhaite que le gouvernement étende aux départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne, durement frappés par la sécheresse et par les restrictions d'eau, un arrêté autorisant la valorisation du fourrage des jachères."L'Union européenne autorise à titre dérogatoire l'utilisation du fourrage des jachères et le Ministère de l'Agriculture a autorisé 60 départements dont l'Oise et la Somme à valoriser ces surfaces." Il déplore en revanche que "les services de l'État n'ont pas retenu l'Aisne, le Pas-de-Calais et le Nord", une décision "incompréhensible" pour ces agricultures, assure-t-il.L'élu demande "comment expliquer aux agriculteurs qui subissent des mesures de restriction d'eau, que d'un point de vue administratif ils ne sont pas considérés comme subissant la sécheresse"Tout en concédant l'existence d'aides comme le remboursement d'un pourcentage des pertes ou des avances sur la Politique agricole commune (PAC), le président du conseil régional rappelle que "ces aides ne nourriront pas les animaux cet hiver".