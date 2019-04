L'accident s'est produit vers 19h45 ce mercredi. Une personne a été percutée par un Thalys qui circulait dans le sens Bruxelles - Paris, au niveau de Seclin."A leur arrivée les secours n'ont pu que constater le décès de la personne", indiquent les pompiers. On ignore pour l'instant son âge et son identité.Le trafic des TGV et des Thalys qui circulent sur cette ligne à grande vitesse a été interrompue une partie de la soirée. Une enquête a été ouverte.