Les secrétaires de mairie, ces “chefs d'orchestre” des communes si difficiles à remplacer

Les secrétaires de mairie, ces "chefs d'orchestre" des villages si difficiles à remplacer

Intervenants : Blandine Dewevre, secrétaire de mairie ; Daniel Tacquet, maire de Zutkerque ​​​​​ - France 3 Nord Pas-de-Calais - Reportage de Marianne Mas et Jean-Marie Barféty. Montage de Marc Graff.

"Une très grande confiance"

"Je me sens pas prête à décrocher, j'adore mon métier !" Après 44 ans de loyaux services à la mairie de Zutkerque, Blandine Dewevre va pourtant devoir se séparer de son bureau de secrétaire de la mairie.Une fonction en apparence simple, mais qui cache une très grande complexité, car ce sont elles (ce sont en majorité des femmes) qui font tourner la mairie."C'est la période électorale, donc je m'occupe aussi des inscriptions au service électoral. Je gère toute l'organisation pour les élections municipales le 15 et le 22. Je m'occupe aussi de l'état civil." Sans parler des nombreux dossiers d'urbanisme ou d'économie à gérer."On peut se faire une grande confiance", souligne le maire, Daniel Tacquet. "Tous les dossiers qui sont préparés, on sait qu'ils sont bons... On regarde quand même, mais en général on a aucun souci !"Autant dire qu'il est très difficile de lui trouver quelqu'un pour lui succéder. D'autant plus que pour ce poste de fonctionnaire de catégorie A, Blandine Dewevre gagnait 1900 net en fin de carrière.