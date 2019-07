Sécurité : Le dispositif “tranquilité vacances” fonctionne chaque vacances

Il suffit de remplir son formulaire pour faire surveiller son logement par les gendarmes

En pleine période de vacances, il est possible de bénéficier du dispositif "tranquilité vacances ",les gendarmes assurent un minimum de surveillance pour éviter que votre maison soit cambriolée.

Plusieurs fois par jour, de nuit aussi, les gendarmes partent en patrouille effectuer une ronde de surveillance des maisons innocupées. Tous les points d'entrée potentiels volets , vérandas , cave , soupirail sont vérifiés, et en priorité l'arrière de l'habitation .

Les bijoux de valeur très recherchés

Dans la Somme, le nombre de cambriolages en baisse

Une fois à l'intérieur, la présence des forces de l'ordre n'excède pas 5 ou 10 minutes, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le matériel audiovisuel n'est pas très prisé mais plutôt les bijoux de valeur.Curieusement, les vacanciers sont nombreux à indiquer leurs dates de vacances sur les réseaux sociaux . A éviter mais surtout prévenir un voisin .Avec toutes ces précautions, les chiffres des cambriolages sont en baisse.Dans la Somme, moins 9% de canbriolages entre 2016 et 2018Le dispositif Opération tranquillité existe depuis 1974.Limité à l'origine aux mois de juillet et août , ce dispotif de surveillance a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires.