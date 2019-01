Sécurité routière : la mortalité sur les routes du Nord Pas-de-Calais a peu baissé en 2018, selon un bilan provisoire

La baisse de la mortalité routière ne s'est pas poursuivie l'année dernière, ou bien à un niveau infime si l'on en croit les premiers chiffres – encore non définitifs – de l'année 2018.



Pour l'heure, sans compter le mois de décembre, on compte 142 tués sur les routes du Nord Pas-de-Calais en 2018, contre 143 sur la même période l'année passée.



Un bilan provisoire Le véritable bilan de la sécurité routière devra attendre fin janvier ou début février, étant donné que la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) "prend en compte les décès dans un délai 30 jours après les accidents" souligne la préfecture du Nord.



"En 2017, 82 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord. En 2018, la mortalité routière devrait s'établir également à 82 tués sous la réserve précédente."



En ce qui concerne le Pas-de-Calais, où la même réserve est de mise, "à la date du 28 décembre 2018, 60 tués ont été comptabilisés sur les routes du département du Pas-de-Calais" contre "61 décès l’année dernière à la même date" informe la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.



Une baisse au fil des mois Comme pour le reste des chiffres, il faudra attendre encore un mois pour obtenir une analyse détaillée, mais la préfecture du Nord note déjà qu'"après six premiers mois très négatifs, la tendance s'est inversée à compter de juillet 2018". Et d'ajouter que "le nombre de conducteurs tués de deux-roues motorisées est passé d'environ 25 % en 2017 à 35 % en 2018."



"Le temps très clément de l'année 2018 est certainement une des causes de cette sur-mortalité" avance-t-on, tout en précisant que "ces analyses seront consolidées dans les semaines qui viennent."