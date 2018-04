Sélections régionales des 45es Olympiades des métiers

Ils étaient 573 jeunes pour la sélection régionale des Olympiades des métiers. Face à un jury de professionnels, 61 candidats des Hauts-de-France ont décroché leur billet pour la sélection nationale qui aura lieu à Caen du 28 novembre au 2 décembre prochains.



En attendant ce rendez-vous, ils devront suivre un entraînement intensif, et participer à des week-ends de préparation organisés par la Région. Objectif visé la compétition internationale en août 2019 en Russie à Kazan.



La liste des candidats médaillés picards :



Construction Béton Armé BTP Cuvilliez Damien apprenti à BTP CFA Somme Amiens

Construction Béton Armé BTP Cozette homas apprenti CFA Somme Amiens

Ebénisterie BTP Théraud Quentin lycéen lycée des Métiers de l'Ameublement de Saint-Quentin

Installation électrique BTP Choquet Mairyg aprenti CFA BTP somme Amiens

Métallerie BTP Teillon Gaëtan Lycéen à L'Acheuléen Amiens

Administration des systèmes et des réseaux informatiques Communication et Numérique Gedalge Baptiste apprenti Proméo Beauvais.

Web design Communication et Numérique Eichelberger Arthur apprenti IUT Amiens

Chaudronnerie Industrie Devos Thomas apprenti Promeo Formation Senlis

Electronique Industrie Paupy Romain Etudiant ESIEE Amiens

Fraisage Industrie Kubisz Thomas apprenti Promeo Senlis

Production Industrielle Industrie Schwab Rafael apprenti ITII Beauvais

Production Industrielle Industrie Tetelin Dylan apprenti ITII Beauvais

Production Industrielle Industrie Rey Julien apprenti Promeo Beauvais

Soudage Industrie Auzeill Benjamin apprenti Promeo Amiens

Tournage Industrie Delafolie Quentin apprenti Promeo Senlis

Web design Communication et Numérique Belval Maël Etudiant Université de Technologie Compiègne