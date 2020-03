Semaine de la presse à la maison : la consommation d’alcool chez les jeunes, c’était mieux avant ?

Pratiques de consommation et addictions, c’était mieux avant ?



Le mot des profs

Crédits :

© France 3

“C’était mieux avant ?” Ce projet propose aux lycéens un travail sur les images et leur traitement médiatique pour explorer le passé et porter un regard sur l’évolution de la société. “C’était mieux avant ?” est organisée par France 3 Hauts-de-France, l’Institut National de l’Audiovisuel (délégation INA Nord) et l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, soutenue par le Clémi. L’objectif est la réalisation de modules vidéos par des lycéens, à partir d’archives de télévision, pour leur permettre de construire un point de vue argumenté et en images sur des sujets de société, dans une démarche d’éducation aux médias. Depuis octobre 2019, nous avons accompagné la réalisation de modules vidéos web par des lycéens des Hauts-de-France.

Nous avons mis à disposition des élèves des sélections d'archives INA et des moyens (habillage graphique, "News Truck" de l'ESJ LIlle, ...). Chaque groupe a reçu l’appui de journalistes de France 3 et de professionnels des médias, qui les ont guidés tout au long du projet, avec leurs enseignants. #ÉducMédiasInfo #SemaineDeLaPresseEtDesMédias #SPME2020 #SPMM2020 #CLEMI

En 1956, l'interdication de boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans dans les cantines scolaires et à l'école, avait suscité beaucoup de débats...Cette question de la consommation d’alcool a tout de suite été au centre de l'intérêt de nos élèves à l'annonce du projet de France 3/ESJ/INA.Partant d'un document des archives de l'INA qui l'avait bien choquée, la classe de seconde bac pro Technicien de Fabrication du lycée Antoine de Saint-Exupéry d'Halluin s'est tout de suite attelée au travail d’investigation journalistique. Les élèves ont donc interrogé les archives, mais aussi des documents de l'Organisation Mondiale de la Santé, des publications de spécialistes de disciplines variées (sociologie, histoire, médecine, psychanalyse, etc.), et recueilli des témoignages de personnes de différentes générations.Finalement la réponse s’est révélée beaucoup complexe qu'elle n'y paraissait. Grâce à ce travail d’éducation aux médias et à l'information, les élèves ont appréhendé la notion de “complexité” : parfois on ne peut pas répondre simplement par oui ou non et on doit mettre son opinion de côté pour se concentrer sur les faits.Présentateur : Thomas RobinsonÉlèves acteurs / voix off / apprentis journalistes : Klency Boutillier, Lucas Claeis, Jarod Facon, Eléonore Joly, Warren Pollet, Tanguy WattréProfesseurs responsables : Frédéric Boeuf, professeur de Lettres-histoire et Annélie Rousseau professeure-documentalisteJournaliste référente : Marie-Noelle Grimaldi (France 3 Hauts-de-France)Remerciements : direction du Lycée Antoine de Saint Exupéry d’Halluin et le Foyer Logement du Val de Lys d’HalluinIntervenants : Mme Douvry, infirmière scolaire, M. Nollet professeur de conduite routière, Léandro Da Silva, élève en CAP CommerceSite du lycée : https://saint-exupery.enthdf.fr