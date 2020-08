Sénatoriales 2020 : une quatrième candidate dans la Somme, voici le paysage politique picard à 2 mois des élections

Le coup d’envoi est lancé. Depuis début juillet, les candidatures et expressions de volonté de réélections se succèdent. La deuxième série des élections sénatoriales doit se tenir le 27 septembre 2020. Si l’Oise a déjà ses sénateurs depuis 2017 et la tenue de la première série, c’est au tour de la Somme et de l’Aisne de trouver leurs nouveaux élus.

Dans la Somme, après Somon, Cardon et Demilly, Damis-Fricourt annonce sa candidature

Laurent Somon entouré de ses colistiers lors de l'annonce de sa candidature aux sénatoriales, vendredi 24 juillet. • © Delphine Dubourg / FTV

Dans l’Aisne, Daudigny laisse la place

Dans l’Oise, les jeux sont faits

Dans cette optique, Laurent Somon, président du département de la Somme s’est porté candidat vendredi 24 juillet au matin. Il souhaiterait prendre une place dans le trio actuel composé de Jérôme Bignon (LIRT), Daniel Dubois (UDI) et Christian Manable (PS). Pour l’heure, seul Christian Manable a annoncé qu'il passerait la main.Face à lui, Rémi Cardon a officialisé sa candidature mercredi 29 juillet. Le jeune conseiller municipal de la ville de Camon de 26 ans, fils de Didier Cardon, élu d’opposition à la mairie d’Amiens, guidera la liste "La Somme a de l'avenir". Une liste qui revendique émaner du "rassemblement de forces de gauche", explique-t-il dans un communiqué. Il est soutenu par le sénateur sortant, Christian Manable et mise sur "le renouvellement en associant la jeunesse à l’expérience".Un troisième candidat s'est manifesté vendredi 31 juillet. Il s'agit de l'ancien maire d'Albert, Stéphane Demilly. Le député UDI de la 5e circonscription de la Somme mènera la liste "Une somme d'énergies". Une liste qu'il présente dans un communiqué comme composée d'élus "de terrain, connus et reconnus pour leur expérience et leur travail" et représentatifs de « "la diversité des territoires de notre département".Ce lundi 3 août, c’est au tour de Delphine Damis-Fricourt d’annoncer sa candidature. La conseillère départementale (Génération.s) de Gamaches a à cœur de défendre le milieu rural, l’éducation ou toutes formes de discrimination. Élue aux municipales à 23 ans, elle est passée par le parti socialiste avant de rejoindre Génération.s."J’ai subi des périodes de précarité. J’ai rencontré les mêmes problèmes que tout le monde. Comme citoyenne et comme élue, ça me donne toute légitimité pour mener une liste qui ait toutes les tendances confondues", explique Delphine Damis-Fricourt.Elle se dit féministe et souhaite féminiser les parlementaires de gauche.Alors que le socialiste Rémi Cardon a déjà annoncé sa candidature aux Sénatoriales, Delphine Damis-Fricourt préfère ne pas annoncer les noms de ses colistiers,"ne fermer la porte à personne et surtout ne pas faire deux listes de gauche. Ce serait catastrophique d’avoir deux listes et je pense être légitime pour porter nos idées".Dans les colonnes de l’Union, Yves Daudigny (PS) a confié au début du mois ne pas être candidat à sa succession appuyant qu’il ne voudrait pas "tenter le mandat de trop". Ce dernier avait été élu pour la première fois en septembre 2008.La volonté du duo Les Républicains composé de Pascale Gruny et Antoine Lefèvre est toute autre. Au-delà d’aspirer à une réélection, ils espèrent pouvoir former un trio avec Pierre-Jean Verzelen. S'il a concédé être très sollicité, le président de l’Union des maires de l’Aisne ne s'est pas encore officiellement positionné.Dans l'Oise, il n'y a rien d'autre à faire que de s'installer et d'observer ce qu'il se passe ailleurs. En effet, en septembre 2017, 170 sénateurs avaient d’ores et déjà été élus, y compris ceux de l'Oise. La droite avait alors été fortement plébiscitée

Les quatre sénateurs du département sont les conseillers départementaux Edouard Courtial (LR), Olivier Paccaud (LR), Jérôme Bascher (LR) -qui a pris la place de Nadège Lefebvre devenue présidente du conseil départementale de l'Oise- et Laurence Rossignol (PS), sénatrice sortante et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes sous François Hollande.