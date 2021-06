Sequedin. Esterra site pilote pour vacciner les salariés Veolia des Hauts-de-France

2 600 doses réservées aux collaborateurs de Veolia sont disponibles, au niveau national. Les premières injections débutent ce 2 juin et doivent se poursuivent jusqu'au 8 juin. La deuxième dose sera inoculée entre le 19 et le 23 juillet. En Hauts-de-France, une centaine de rendez-vous ont été pris sur trois jours, les 2, 3, 4 juin. Si des doses restent, elles seront bien évidemment transférées sur les autres sites Véolia.

Seuls les collaborateurs volontaires, majeurs et de moins de 55 ans, sont concernés pour ces deux doses du vaccin Moderna.

Attente avant vaccination. A Sequedin, chez Esterra. • © Service communication Veolia

Question organisation, le groupe s’est associé à une plateforme de médecins et d’infirmiers qui complèteront les soins délivrés par les médecins du travail. Après renseignement d’un questionnaire validé préalablement par un infirmier ou un médecin, les collaborateurs pourront prendre rendez-vous sur le site de vaccination le plus proche de leur lieu de travail via un outil digital sécurisé.

Plateforme médicale pour confidentialité des données

Afin de protéger la confidentialité des données médicales des salariés, l’outil est intégralement piloté par les partenaires médicaux.



Veolia commercialise des services de gestion de l'eau, d'assainissement, et de collecte et traitement des déchets. Le groupe représente quelque 179 000 salariés sur les cinq continents. Anciennement Vivendi Environnement et précédemment Compagnie générale des eaux, le groupe est une multinationale française.



"En France, cette opération pilote d’envergure représente un pas supplémentaire vers la vaccination rapide de nos plus de 50 000 collaborateurs" déclare Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, via le service communication du groupe.