La série "Kepler(s)" tournée à Calais et sur la Côte-d'Opale avec Marc Lavoine est diffusée ce lundi

De Calais au Touquet en passant par Saint-Omer : la série "Kepler(s) " a été tournée dans le Nord et le Pas-de-Calais fin 2017, quand elle s'appelait encore Charon. On n'attendait plus que sa programmation à la télé et c'est chose faite : les deux premiers épisodes seront diffusésLa série, composée dene fait pas qu'emprunter le décor de la région, elle est profondément"Il y a cette lumière absolument incroyable qui change tout le temps, cette âpreté et, d'une certaine manière,. C'est très intéressant", nous expliquait Frédéric Schoendoerffer, le réalisateur, à Dunkerque où l'équipe a vécu pendant les trois mois du tournage.Marc Lavoine y interprète Samuel Kepler,après une intervention qui a mal tourné. Son personnage à la santé mentale chancelante - d'où- va subir un nouveau coup dur quand le corps d'une jeune fille est retrouvé sur le terrain de l’ancienne jungle... celui d'une lycéenne qui lui rappelle sa propre fille.Kepler doit alors faire ce qu'il redoute le plus : enquêter à nouveau et retourner sur le terrain,. Pour y parvenir, il fait équipe avec Alice Haddad, jouée par, une jeune flic qui va être son guide et le témoin inquiet de sa chute. Une atmosphère particulière pour l'actrice : "L'idée c'est vraiment de savoir de quoi on parle, demais aussi de travailler sur soi pour pouvoir être le plus sincère possible".Dans cette série,qui fait ses premiers pas à la télévision. "L'histoire de cette région, c'est vraiment sublime pour faire du cinéma, c'est très intéressant", commentait l'acteur au festival lilloisen mai 2018. Et ce n'est pas la première fois qu'il est en tournage dans la région. En 2013, il était à Arras avec Mathilde Seigner pour "La liste de mes envies" , l'histoire d'une mercière de la ville qui gagne à l'Euro Millions mais qui ne veut pas que ses petits bonheurs soient bousculés.