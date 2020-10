La série "Les Petits Meurtres d’Agatha Christie" conclut sa saison 2 ce vendredi avec un dernier épisode en chansons

Un épisode truffé de surprises

Clap de fin pour la saison 2 des "Petits meurtres d'Agatha Christie"

Succès incontestable

Une troisième saison en tournage

Après 27 épisodes, voici l'heure du départ. Dans ce numéro intitulé "Un cadavre au petit déjeuner", on retrouvera pour la dernière fois le savoureux trio formé par la journaliste Alice Avril, le commissaire Swan Laurence et sa secrétaire Marlène Leroy.La série policière "Les petits meurtres d'Agatha Christie", diffusée sur France 2 depuis 2009, va achever sa saison 2, lancée en 2013, qui se déroulait dans les années 1960.On ne vous dit pas tout… mais il y aura de la danse et un univers qui nous rappelle les plus belles heures du cinéma de Jacques Demy. Les trois héros nous quittent en chansons avec un épisode spécial sous forme de comédie musicale.On découvrira même Antoine Duléry, qui jouait le commissaire Larosière dans la première saison, incarnant cette fois son neveu, pour former un trait d'union entre les deux époques de la série."Les petits meurtres d'Agatha Christie", une série 100% Hauts-de-France, apparaît régulièrement dans les classements des programmes les plus appréciés des Français et fait partie des programmes tricolores qui se sont bien exportés ces dernières années. Pas étonnant, pour Samuel Labarthe qui incarne le Commissaire Swan Laurence, interviewé par France 3 : ”C’est une jolie époque, c’est esthétique, c’est humoristique et ça plaît aux grands et aux moins grands”.Le record d’audience a été battu le 22 décembre 2017, avec l’épisode “Le crime de Noël”. 6,1 millions de téléspectateurs se sont réunis devant le petit écran, occupant 25,3% de part de marché.Une troisième saison, qui se déroulera dans les années 1970, est d'ores et déjà annoncée. L e tournage de la troisième saison a débuté le 29 juin dernier, avec précautions sanitaires . Nouveau casting, nouvelle époque... la saison 3 mettra à l’honneur les années 70, avec un nouveau trio d’enquêteurs : Émilie Gavois-Kahn, Arthur Dupont et Chloé Chaudoye.