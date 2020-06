Séries mania Lille : rendez-vous le 19 mars 2021 !

SERIES MANIA 2021 se tiendra du 19 au 27 mars, à @lillefrance et en région @hautsdefrance.

Séries mania Lille, c'est quoi ? Le festival est d'abord parisien. C'est en 2010 que Laurence Herszberg, actuelle directrice générale de Séries Mania Lille, crée le festival dans la capitale française. L'objectif est simple : un festival international des séries audiovisuelles. Gratuit. Avec projections et rencontres entre le public et les réalisateurs, les acteurs et les scénaristes du monde entier. En 2019, le festival prend la direction de Lille.

La programmation n'est pas encore décidée. Mais on va dorénavant pouvoir se poser la question avec envie, impatience, appétit... Qui seront les réalisateurs de nos séries préférées présents ? Quels acteurs vais-je pouvoir voir ou quelles actrices vais-je pouvoir interroger ? Sans oublier les scénaristes et ceux dont les dialogues m'ont déjà plié en quatre ! Oui, messieurs, dames, vous l'avez compris, après un festival 2020 annulé à cause du coronavirus, Séries mania Lille annonce son rendez-vous 2021 .Au chapitre des nouveautés, sur le réseau social Twitter également, Séries mania exprime la création d'un label portant son nom, pour accompagner le grand public : recommandations de manière permanente pour guider le public, à travers un renforcement de notre présence digitale, la mise en ligne de contenus vidéos et l’organisation d’avant-premières à l’année à Lille. Création également d'unpour renforcer la formation des professionnels européens aux métiers des séries et de l’audiovisuel (avec @lafemisparis et la Région Hauts-de-France)Enfin, le, une plateforme numérique disponible à l’année pour les professionnels. Et(@SeriesManiaPro) se tiendra du 23 au 25 mars 2021 à Lille Grand-Palais.