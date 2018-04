Séries Mania: à la rencontre du fan-club de Corinne Masiero, alias Capitaine Marleau

Rencontre avec Corinne Masiero aux Séries Mania

"Capitaine Marleau" ou l. Dans la région Hauts-de-France, la protagoniste aux relents de Chtimi marque les espritsFace au succès largement attribué au personnage de Marleau, son interprètes’est offert un bain de foule à Lille au festival Séries Mania.l'actrice a procédé à quelques dédicaces tout en présentant un épisode inédit de la série, visionné pour l'occasion.Les spectateurs n'ont pas tari d'éloge pour leur star: "ce qu'on aime, c'est son naturel", "son côté décalé, son naturel". Une autre adepte de Corinne Masiero y voit "une rencontre d'amour avec quelqu'un, un coup de foudre on s'y attend pas et puis ça arrive".Le dernier épisode inédit de la série policière, diffusé mardi 24 avril, a réuni près de 6,5 millions de téléspectateurs. Le feuilleton français fait la course en tête dans les audiences,devant leur écrans le 17 avril.