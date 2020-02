Séries Mania : séries projetées, invités, animations... le festival dévoile le programme de son édition 2020

Bande-annonce Festival Séries Mania 2020

Son président Tom Perrotta, écrivain américain dont le roman Les Disparus de Mapletons a été adaptée avec la série "The Leftovers", dont il est co-scénariste et producteur.

Rachel Griffiths, actrice australienne récompensée pour son rôle dans "Six Feet Under".

Veena Sud, scénariste et productrice canadienne auteure de la série "The Killing" ou "The Lie".

Caroline Proust, actrice française jouant la capitaine Laure Berthaud dans "Engrenages".

Nir Bergman, réalisateur, scénariste et showrunner israélien,

, réalisateur, scénariste et showrunner israélien, Karine Tuil, romancière française.

Le Jury, présidé par Tom Perrotta

Chris Brancato, showrunner, scénariste et producteur américain

Giancarlo Esposito, acteur américain

Hagai Levi, scénariste, réalisateur et producteur israélien

Jean-Xavier de Lestrade, réalisteur et documentariste français

L'équipe du Bureau des Légendes (Mathieu Kassovitz, Mathieu Amalric, Jacques Audiard...)

L'équipe de The Eddy (Jack Thorne, Glen Ballard...)

Carole Bouquet, actrice française

Zabou Breitman, actrice et réalisatrice française

Tomer Sisley, acteur français

Olivier Marchal, showrunner, réalisateur et acteur français

Les séries en compétition internationale

Les séries en compétition française :

Séries Mania, saison 3, c'est pour bientôt. Le festival lillois a levé le voile, ce mercredi 19 février, sur une partie de sa programmation. Du 20 au 28 mars prochain, plus de 70 séries seront diffusées gratuitement en avant-première.Le jury a d'ores a déjà été annoncé :Parmi les invités d'honneur, on comptera notamment :La séance d'ouverture sera accompagnée d'une projection de(Royaume-Uni / Nouvelle-Zélande), avec Eva Green."En Nouvelle-Zélande, 1865. En pleine ruée vers l'or, l'île voit débarquer sur ses côtes tout ce que la vieille Europe compte d'ambitieux et de désespérés. Parmi eux, la jeune Anna Wetherell, bien décidée à changer de vie. Le dernier jour de la traversée, elle fait la connaissance du flamboyant Emery Staines qui nourrit d'espoir son jeune avenir. Mais Lydia Wells, une diseuse de bonne aventure intrigante, a d'autres plans pour Anna et va lui tendre un piège afin que le rendez-vous de ces deux âmes-sœurs ne puisse avoir lieu."(Royaume-Uni)"Jolène, une star du porno, mariée et mère de trois enfants est présentée à Amy, une jeune danseuse en galère débutant dans cette industrie. Comme à chaque fois, Jolène ne peut s'empêcher de prendre la jeune fille sous son aile mais très vite, la nouvelle recrue dévoile un tempérament impétueux. Et bientôt, la relation de Jolène avec cette jeune femme instable met en péril sa propre carrière, sa réputation et même sa vie de famille."(Danemark)"Holly, une adolescnete d e14 ans, rédige en classe une rédaction dans laquelle elle décrit le climat de violences que son beua-père leur fait subir, chez elle, à la maison. Convaincu par son histoire, Lars, le travaileur social à qui l'affaire est confiée, décide de placer Holly et son jeune frère Theo en foyer d'accueil. Quand les parents continuent à nier en bloc ce témoignage qu'ils considèrent comme un acte de rébellion de leur fille envers eux, Lars s'en trouve destabilisé. Qui dit la vérité ? Jusqu'à quel point une famille peut-elle accepter de se déchirer ? Et faut-il toujours croire ce que disent les enfants ?"(France)"Alain Delambre () est un cadre senior usé et humilié par six années de chômage. Lorsqu'une entreprise prestigieuse retient sa candidature, il est prêt à trahir son épouse, voler ses filles, frapper son gendre et même participer à un jeu de rôles sous la forme d'une prise d'otages, certain que s'il est embauché, tout lui sera pardonné. Mais rien ne va se passer comme prévu."(Royaume-Uni)"1955. Lucy Savage, une jeune héritière new-yorkaise fraîchement débarquée à Tanger, retrouve son jeune fiancé, Hugo, impatiente de débuter leur union. Quant elle réalise que son futur époux ne l'accueille pas avec la ferveur attendue, elle décide de partir à l'aventure, dans une quête des sens et d'indépendance, au cœur d'une ville dont l'emprise coloniale décline."(France / Belgique)"Dans une ville du bord de mer, industrielle et labyrinthique, des inconnus s'enflamment brutalement, sans raison apparente. Suicide ? Meurtres ? Phénomène surnaturels ? Sur les murs de la ville, comme une signature, vont s'étaler six lettres de feu : "Moloch". Louise, une jeune journaliste ambitieuse et instable, et Gabriel, un psychiatre endeuillé, vont mener l'enquête."(France / Israël / Belgique)"Entre drame familial et thriller d'espionnage, la série internationale "No Man's Land" nous entraîne dans la quête, en plein conflit syrien et aux côtés des combattantes kurdes, d'un jeune Français à la recherche de sa sœurprésumée morte. Un regard singulier et intime sur les événements tragiques aux répercussions mondiales que connaît cette région du monde."(Espagne)"L'ETA vient de déposer les armes mais, pour tous, une nouvelle guerre commence : celle du pardon et de l'oubli. Bittori décide de renterr au village, près de San Sebastian, où a vécu sa famille et où son époux a été assassiné pour avoir tardé à s'acquitter de l'impôt révolutionnaire. Ce même village où habite toujours Miren, l'âme sœur d'autrefois, de l'époque où le fils aîné de celle-ci, activiste incarcéré, n'avait pas encore de sang sur les mains. Or le retour de la vieille femme va ébranler l'équilibre de la bourgade, mise en coupe réglée par l'organisation terroriste."(Chili)"Du jour au lendemain, Sergio Jadue, le jeune gérant du club de football de la petite ville de La Calera, est catapulté à la tête de la fédération sportive chilienne et accède aux plus hauts rangs de la confédération sud-américaine, fief rongé par la corruption où se côtoient millionnaires excentriques et papes du football. En 2011, ambitieux autant que naïf, Jadue se retrouve impliqué dans la spectaculaire affaire du "Fifagate", risquant d'entraîner dans sa chute le fragile château de cartes du sport le plus populaire du monde."(Allemagne)"La jeune Esty Shapiro a grandi dans la communauté juive-orthodoxe de New York. Peu de temps après ses noces arrangées avec un fils de bonne famille, Esty choque son entourage en fuyant à Berlin où elle espère refaire sa vie. À travers le prisme unique de l'expérience de cette femme, sont abordées les questions d'identité, d'émancipation et de sexualité féminine."(Israël)"Le 6 octobre 1973, une alliance d'États arabes, menée par l'Égypte et la Syrie, lance une attaque surprise et tente d'envahir Israël durant Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. Les faits sont racontés à travers les yeux de trois personnages, trois destins propulsés au cœur de cette bataille, toxique, addictive et absurde."

Chéyenne et Lola



"Sortie de prison depuis six mois, Cheyenne fait des ménages sur les ferries tout en rêvant de partir pour l'Amazonie. Lola est une ravissante Parisienne, égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s'installer avec son amant. Quant Lola tue l'épouse de ce dernier, Cheyenne, témoin involontaire du crime, sait qu'elle va en être accusée à cause de son casier judiciaire. Elle demande au caïd de la région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entraîner dans un dangereux jeu de dupes."



Ils étaient dix

"Une adaptation contemporaine du roman policier le plus vendu dans le monde. Cinq femmes et cinq hommes sont invités sur une île déserte qui abrite un hôtel de luxe. Ils vont très vite réaliser qu'ils sont coupés du reste du monde. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? Chacun a commis un meurtre. Mais aujourd'hui, sous le soleil brûlant de l'île, ils vont devoir payer pour leurs crimes."

La Garçonne

"Paris, 1920. Accusée d'un meurtre commis par des agents de l'État, Louise Kerlac () intègre la police en prenant l'identité de son frère. Grâce à ce déguisement et aux côtés de Roman Ketoff, un séduisant journaliste franc-tireur, Louise va mener l'enquête en plein cœur des nuits parisiennes des Années folles."

Moah

"Différent. Une mère qui s'inquiète un peu trop pour lui. Un père absent. Un chef qui n'écoute jamais ses idées. Des acolytes jaloux et méchants. Zéro perspective d'évolution. Puis il y a ce logement dans une zone à risque. Cette belle étrangèer qui ne le remarque pas. Des voisins terriblement dangereux. Bref, la vie de Moah est compliquée. Et le fiat que ce soit il y a 45 000 ans n'arrange pas vraiment les choses."

Parlement

"Samy, un jeune assistant parlementaire, débarque à Bruxelles au lendemain du vote du Brexit. Il ne connaît pas grand chose aux institutions européennes, mais espère s'en tirer grâce à son bagout. Malheureusement pour lui, il se retrouve chargé de faire adopter un amendement sur la pêche. Samy a alors six mois pour y parvenir."

Romance

"C'est l'histoire d'une femme mystérieuse, belle à en mourir. Une femme en danger. Une femme qui refuse d'aimer et d'être aimée. D'un homme qui voyage, de Paris à Biarritz, et se retrouve par amour projeté au cœur de l'été 1960."

Les séries du Panorama international

22 July (Norvège)

Behind the Door (Japon)

Buffalo (Australie)

Cold Courage (Finlande / Irlande / Belgique / Islande / Royaume-Uni)

Commandos (Pays-Bas)

The Cursed (Corée du Sud)

The End (Australie / Royaume-Uni)

La Jauria (Chili)

Lucky Day (Pérou)

The Minister (Islande)

Normal (Israël)

Thin Ice (Suède / Groënland / Islande)

Unchained (Israël)

Wara (Niger)

World on Fire (Royaume-Uni)

Friends

Police District

Le Prisonnier

Thierry La Fronde

"Violence en politique : de quoi s'inspirent les séries ?" (avec Aurélie Filippetti, Xavier Bertrand ou encore les scénaristes de "Baron noir" et "Les Sauvages")

"Futur en série" (avec Florent Favard)

"2019, année des super-héros engagés ? (animé par Delphine Rivet, présidente de l'Association des critiques de séries)

"Du réel à la fiction" (dialogue croisé de Télérama)

Il s'agit de "découvertes, inédits et coups de cœur réunis au sein d'un programme de quinze séries", en avant-première française, européenne voire mondiale. Le jury sera composé de sept étudiants français.Le festival diffusera également plusieurs séries considérées comme cultes :Des conférences et tables-rondes vont être organisées autour de quatre thèmes :Les séances seront gratuites et la réservation ne sera pas obligatoire, mais donnera accès en priorité aux séances.La cérémonie d'ouverture sera animée par Daphné Burki et la cérémonie de clôture par Alex Vizorek.Comme les années précédentes, des masterclasses et des rencontres sont prévus pendant le festival.L'an dernier, la deuxième édition de Séries Mania avait décerné le Grand prix du festival à la série britannique "The Virtues".