Séries Mania : le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du festival

Le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture de Séries Mania à Lille

Séries Mania : le JT du festival du vendredi 27 avril

Le festival Séries Mania réunit de nombreux fans de séries à Lille, mais également de nombreuses personnalités : showrunners, producteurs, comédiennes et comédiens.Le programme des rencontres et événements de Séries Mania : https://seriesmania.com/fr/programmation/la-programmation Du 27 avril au 5 mai, durant toute la première édition de Séries Mania à Lille, suivez les temps forts du festival dans notre JT spécial, à 19h15 dans notre édition de 19h.Rendez-vous sur France 3, et sur nos pages Facebook et Youtube