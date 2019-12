Les services de santé appellent à la vigilance face au danger des piles “bouton”

Plusieurs cas graves ou de décès

Que faire pour éviter l'ingestion ?

Que faire en cas d'ingestion ?

A l'approche de Noël, les autoritaires sanitaires multiplient les messages d'alerte sur les dangers que représentent les piles "bouton". Une vidéo publiée par le CHU de Lille sur Facebook souhaite attirer l'attention. On y voit une pile "bouton" se décomposer, comme cela est possible dans l'œsophage d'un enfant.Le Dr Estelle Aubry, chirurgien pédiatrique à l'hôpital Jeanne de Flandre, souligne l'importance d'en parler à cette période de l'année :"Les fêtes de fin d'année sont propices au rapprochement des familles, vous allez avoir des enfants d'âges totalement différents ensemble.""Il faut vraiment faire très attention à ces jeux qui vont être mis en commun, dont certains procédés sont très simples pour retirer la pile. Et là, il y a un vrai risque", indique-t-elle.Coincée dans l'œsophage, une pile composée de lithium provoque des réactions chimiques entrainant des brûlures graves. "C'est un risque de lésions très importantes allant jusqu'au décès de l'enfant", alerte le Dr Aubry.Les autorités soulignent dans un communiqué "une augmentation significative des cas d’ingestion".En 2018, un jeune garçon originaire de Polincove, près de Calais, est mort à la suite d'une ingestion d'une pile "bouton". Même retirée par des médecins, le lithium a continué à se diffuser dans l'œsophage.Son père, Florian Gougeon, a depuis créé "Le Sourire de Loëvann " pour sensibiliser aux risques des piles "bouton". Il faut dire que certains jouets ne possèdent pas d'une vis ou d'un dispositif de blocage, rendant trop facile l'accès aux piles "bouton".La première des consignes est de conserver les piles "bouton", y compris si elles sont usagées, hors de portée d'un enfant.Les autorités recommandent aussi de vérifier si les compartiments à piles des objets sont sécurisés, par une vis ou un système de blocage.Dès les 15 premières minutes, des lésions peuvent apparaître. Il est recommandé de ne donner ni à boire, ni à manger. Les autorités préconisent de ne pas essayer de provoquer de vomissements. En cas d'ingestion, même supposée, il faut contacter le centre antipoisson ou le 15.