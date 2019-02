Simon Lembi, disparu à 14 ans en 1999 et retrouvé vivant : « Tu nous manques, mon garçon, contacte-nous", dit son père

"Fêter ensemble son anniversaire"

La famille de Simon Lembi l'a attendu 20 ans: "Fous de joie mais de tristesse aussi" https://t.co/cNUUBubKHL pic.twitter.com/OrqwoC287f — 7sur7 (@7sur7) 7 février 2019

« Nous sommes ravis qu’il soit toujours en vie, mais dommage qu’il ne veuille pas nous voir ». Le père dea réagi pour la 1ère fois ce jeudi à l'annonce du parquet fédéral belge : son fils a été retrouvé 20 ans après sa disparition Dans Het Laasste Nieuws , Bruno Lusakiovovo a lancé un message émouvant à son fils, qui refuse de le revoir pour l'instant. Suite à des témoignages à la police,, a avoué à la justice deavoir fui volontairement en 1999, pour des raisons liées "au climat violent qui régnait à l’époque au sein de sa famille".Il ne souhaite pas être retrouvé, vit dans un autre pays, a refait sa vie. Il a aujourd'hui 33 ans. "Le policier m'a simplement dit qu'il vit dans la région d'Amsterdam. J'ai demandé une adresse, il n'avait pas le droit de me la donner. Simon l'avait interdit. Apparemment mon propre fils ne veut plus me voir. Ni moi ni personne de ma famille. Simon ne veut plus de contact avec nous. Il a même pris un autre nom".Une réalité dure à accepter pour sa famille même si elle retient d'abord. "S'il a honte de s'être enfui et n'ose pas nous regarder dans les yeux, il ne doit pas avoir peur. Nous ne sommes pas fâchés du tout. Seulement heureux.qu'il soit toujours en vie. La seule raison qui me vienne en tête, c'est que c'était très difficile pour nous à l'époque. Nous étions arrivés d'quelques jours plus tôt. Nous étions pauvres et nous ne possédions rien en fait. Notre existence était faite d'incertitude.Peut être que Simon a honte de s’être enfui, mais sa mère et moi ne sommes pas fâchés. Tu nous manques, mon garçon, contacte-nous, s’il te plaît.". ​​​​​​​Et il conclut : "Mon rêve, c'est que nous puissions un jour fêter tous ensemble l'anniversaire de Simon. Ce que nous n'avons plus pu faire toutes ces années". ​​​​​​​