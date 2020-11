Nord : Le site historique de Carambar à Marcq-en-Baroeul va déménager à Bondues

Une volonté de regrouper toutes les activités en un seul site

C'est un déménagement historique qui va avoir lieu prochainement. L'usine Carambar & Co, implantée depuis 1899, va quitter son usine rue de la Chocolaterie, à Marcq-en-Baroeul pour la ville de Bondues, 8 km plus loin. L'annonce a été faite hier, mardi 3 novembre, au personnel de l'usine.C'est à la chocolaterie Delespaul-Havez que le premier Carambar a vu le jour en 1954. Cette friandise, rendue célèbre par sa forme originale (on dit que c'est une erreur industrielle qui le lui a donné) et ses blagues, est une production emblématique du Nord de la France.A travers ce déménagement, le groupe fait par de sa volonté de regrouper toutes ses activités en un seul site. L'usine, qui emploie 150 salariés et produit 7500 tonnes de bonbons par an veut "constituer un pôle industriel fort et compétitif dans le Nord", selon nos confrères de France Bleu Carambar & Co, créée en 2017 après le rachat par la PME française Eurazéo , qui produit également les bonbons Lutti, Koala, Harlequin ou encore Scoubidou, assure qu'aucun emploi ne sera supprimé.Plus d'informations sur ce déménagement seront données mardi prochain, le 12 novembre, lors d'une réunion avec les représentants du personnel.