Six idées de sortie ce week-end en Picardie

Oise

Acclamez les jeunes talents de Chantilly

Fêtez Halloween au Potager des Princes

Aisne

Descendez dans les entrailles de Saint-Quentin

Rénovez le patrimoine de Coeuvres-et-Valsery

Somme

Découvrez la Brasserie de la Somme

Revendiquez le terroir picard

Plus de 50 jeunes retenus sur auditions monteront sur la scène du Dôme des Grandes Ecuries de Chantilly le samedi 3 novembre. Les prestations des jeunes seront ponctuées par les interventions de professionnels du monde du théâtre, de la musique et de l’opéra. Tarif 5 euros, réservation auprès de l’Office du Tourisme au 03.44.67.37.37Jusqu’au dimanche 4 novembre, le potager des Princes de Chantilly organise des animations pour les enfants. Entre chasse aux sorcières et découverte des animaux : les animations ont lieu ce week-end à 15h et 16h. Le Parc reste ouvert de 10h à 12h puis de 14h à 16h30. Renseignements au 03 44 57 39 66.Samedi 3 novembre, vous pouvez descendre dans les profondeurs de la capitale axonaise pour découvrir les richesses de son patrimoine souterrain. Des anciens cachots royaux aux galeries labyrinthiques de la rue Saint-André, ces endroits secrets ne manqueront pas de vous émerveiller. Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme. Tarif adulte : 4,5 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans.Détruite pendant les combats de 1918, l’abbaye de Valsery est restaurée depuis plusieurs années par une association de sauvegarde. Le 3 novembre à partir de 9h, les bénévoles organisent une journée chantier avec des ateliers relatifs au métier de la pierre. L’objectif : restaurer et mettre en valeur le site. Une tenue vestimentaire adéquate est conseillée. Tarif : 20 euros de cotisation.Chaque premier samedi du mois, les propriétaires de la Brasserie de la Somme font visiter leur atelier situé à Domart-en-Ponthieu. Pendant 1h30, ils vous feront découvrir leur passion du malt et l’histoire de la bière. La visite s’achèvera sur une dégustation. Rendez-vous à 17h le 3 novembre au 7 Route de Berneuil à Domart-en-Ponthieu.La fête de la pomme, du terroir et du picard est organisée les 3 et 4 novembre à Ailly-le-Haut-Clocher. Environ 300 variétés de pommes seront présentées au public. Une cinquantaine de producteurs et d’artisans picards seront également présents pour mettre en valeur le terroir. Entrée libre le samedi 3 novembre de 11h à 18h puis le dimanche de 10h à 18h.