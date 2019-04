Six livres en lice pour le prix Hervé Ghesquière 2019

Pierre Sautreuil - Les guerres perdues de Youri Beliaev / GRASSET

Edith Bouvier/Céline Martelet - Un parfum de djihad / PLON

Marc Weitzmann - Un temps pour haïr/ GRASSET

Mathieu Delahousse - La chambre des coupables/ FAYARD

Cécile Hennion - Le fil de nos vies brisées /Anne CARRIÈRE

Sophie Bonnet - Salutations révolutionnaires / GRASSET

Les six livres pour obtenir le prix "Hervé Ghesquière 2019" ont été présentés la semaine dernière par Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Baroeul, Sandrine Leccia, directrice de création de "la cuvée Patrimonio", Sandrine Ghesquière, marraine du Prix, Evelyne Adam, Présidente du prix et Philippe Rochot, membre du jury.Ce prix récompense une oeuvre littéraire dont l'auteur témoigne et couvre les événements en qualité de journaliste/grand reporter. Voici les six livres choisis : Le prix "Herve Ghesquière" a été créé en 2018 en hommage au grand reporter Hervé Ghesquière décédé en juin 2017 à l'âge de 54 ans. Il était journaliste à France Télévisions et ancien otage en Afghanistan. L'an dernier , le prix avait été attribué à Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin pour un livre ("La communauté") sur l'évolution de la ville de Trappes, dans les Yvelines.