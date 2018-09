Opération de sauvetage en mer ce vendredi matin. Vers 5h20, une embarcation semi-rigide type Zodiac est signalée en difficulté au large du cap Gris-Nez. Le CROSS a immédiatement envoyé sur place une vedette de sauvetage et un hélicoptère. Parallèlement, le navire de pêche "La Bretonne" s'est dérouté pour porter assistance aux migrants. Son déroutement permet de localiser le semi-rigide.



"A 6h20, les six migrants sont récupérés en état d'hypothermie par la vedette de la station SNSM de Boulogne-sur-mer. Escorté par la VCSM Scarpe, le convoi fait route vers le port de Boulogne-sur-mer, où ils sont pris en charge par les pompiers du CODIS 62 et les gendarmes maritimes à 07h15", explique la Préfecture maritime dans un communiqué.



Une enquête instruite par le parquet de Boulogne-sur-mer a été ouverte.