Un sketch de Laura Laune sur la France coupé au montage de l'émission tournée au théâtre Sébastopol “Le Grand oral”

"Les seuls Français que j’ai vus brillants, c’étaient des «gilets jaunes» en feu sur les Champs "

Laura Laune - Déclaration d'amour à la France (Chanson coupée du Grand Oral sur France 2)

Le 8 février dernier, France 2 enregistrait au théâtre Sébastopol son émission "Le Grand oral", un concours d'éloquence ponctué de quelques sketchs. Parmi ceux-là, une chanson de l'humoriste belge... que vous ne verrez pas. Coupée au montage.Laura Laune, connue pour son humour noir, a pourtant bien chanté une "déclaration d’amour à la France" mais la séquence n'aurait, selon l'humoriste, pas plu à France 2. "Censurée" ? L'humoriste a en tout cas décidé de réagir en diffusant la chanson en question (ré-enregistrée un peu plus tard à Cannes) sur Youtube. « J’ai tourné le DVD de mon spectacle et j’ai eu l’idée d’inclure cette chanson pour que vous puissiez quand même la voir », explique-t-elle.La chanson démarre gentiment sur un rythme lent : « Je suis tout de suite tombée sous ton charme, puis tes bons vins m’ont enivrée et notre idylle a commencé. Très vite on a suaté le aps, je suis venue vivre chez toi... » Puis ça se gâte et les paroles se font caustiques, grossières.« Pute, pute, pute, en fait t’es qu’une grosse pute, la Terre entière te passe dessus, dans tous les sens à chaque minute. T’es pire que ma mère et ma tante confondues. (…) De la Tour Eiffel à Saint-Trop’, la France est la pute de l’Europe » ou encore « Pays des Lumières soi-disant, faut croire qu’y a des pannes de courant. Les seuls Français que j’ai vus brillants, c’étaient des «gilets jaunes» en feu sur les Champs ». ou "Tu sais il fut une époque où nos pays ne faisaient qu'un, où les gens n'avaient pas le droit de s'acheter la Coupe du monde". Le public (de Cannes) hésite ce à cet humour grinçant puis applaudit.termine par une pirouette : "Plus on aime quelqu’un, moins il faut qu’on le flatte.(...) "Je crois que par ces mots j’ai prouvé que la France je l’aime à ma manière." France 2 conteste toute "censure" dans 20 minutes .. Selon la chaîne, le tournage du « Grand Oral » a duré quatre heures et que « comme pour toute émission, des coupes ont été faites pour ramener le programme à [une durée de] deux heures quarante. La priorité étant de conserver les passages de tous les candidats. »