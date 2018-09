SMIC, salaire net, prime d'activité, prix du gaz... : ce qui change au 1er octobre

Hausse du salaire net

Augmentation de la prime d'activité

La prime d’activité augmentera de :

✅20€ en octobre

✅20€ en 2019

✅20€ en 2020

✅20€ en 2021

Revalorisation du Smic

Gardes d’enfant

Prix du gaz

Dématérialisation des marchés publics

Cigarettes : nouveaux prix à partir du 22 octobre De nouveaux prix du tabac entreront en vigueur à partir du 22 octobre, avec de très légères hausses pour certaines références, selon un arrêté ministériel publié dimanche au journal officiel. Ces modifications n'affectent que peu le tarif moyen d'un paquet de 20 cigarettes, stable à 7,90 euros. Les prix moyens des autres conditionnements sont également stables, précisent le ministère de l'Action et des Comptes publics, ainsi que celui de la Santé dans un communiqué conjoint. Dans les faits, les hausses ne sont que de quelques centimes et n'affectent que très peu de références.

A partir de ce 1er octobre, les cotisations chômage des salariés du privé disparaissent. En contrepartie, il y aura une hausse de la CSG. Résultat net sur la fiche de paie : une petite hausse.Cet engagement du président de la République permet un gain net de pouvoir d’achat équivalent à 1,45 % de salaire brut pour l’ensemble des salariés du privé, soit environVersée aux travailleurs aux revenus modestes, la prime d’activité est augmentée deau 1er octobre. En moyenne, quelque 2,4 millions de foyers bénéficient de la prime d’activité chaque mois.Selon le gouvernement, de nouvelles hausses sont promises pour les années 2019, 2020 et 2021 afin d’arriver progressivement à un pouvoir d’achat mensuel augmenté de 80 euros pour un salarié touchant le Smic.Les salariés rémunérés au Smic vont toucher 15 euros de plus dès le 1er octobre. Un effet de la revalorisation mécanique du dispositif et de l’exonération des cotisations salariales pour l’assurance chômage. Selon le ministère de l’Economie, le taux horaire net du Smic passera donc à 7,83 euros.Le plafond du complément libre choix du mode de garde (CMG) va être revalorisé à hauteur de 30 % dès ce 1er octobre. En clair, selon les ressources de votre famille et le nombre d’heures de garde, cette revalorisation pourra atteindreCette aide à la garde d'enfants est versée aux parents qui ont recours à un assistant maternel, une micro-crèche ou encore une garde à domicile (pour tout enfant de moins de six ans).Les tarifs réglementés vont augmenter de 3,25% en moyenne en octobre, pour les particuliers. En pratique, les ménages utilisant le gaz pour se chauffer connaîtront la plus forte hausse (3,3%). Ceux qui s’en servent pour uniquement la cuisson subiront une hausse de 1% tandis que les foyers qui en font un double usage accuseront une hausse de 2% en moyenne.Avec la réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2016 et conformément aux nouvelles règles européennes, a été fixé l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de passation de marchés publics d’ici le 1er octobre 2018. On y est.En clair, les entreprises ou associations qui veulent obtenir un marché public (de plus de 25000 euros hors taxes) devront transmettre leur candidature par voie électronique. Et ils recevront l'accord ou non de la même façon.