🔴 18h10

Paris ↔ Amiens

La circulation est interrompue à Saint-Just-en-Chaussée où des bagages abandonnés ont été découverts à bord d’un train.

Les services du déminage doivent intervenir.

L’heure de reprise du trafic n’est pas encore connue. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 10 juin 2019

La circulation est perturbée depuis 18h10. Si vous aviez prévu de naviguer entre Paris et Amiens il va falloir vous armer de patience. Voilà plus d'une heure que le trafic est interrompu entre les deux villes. En cause ? Des bagages abandonnées qui ont été découverts dans un train à Saint-Just-en-Chaussée. Les services de déminages sont sur place.Un délai d'une heure avait d'abord été annoncé, il a été rallongé sur demande des services de gendarmerie. Finalement, le trafic a pu reprendre normalement aux alentours de 20h15.