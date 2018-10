SNCF : de grosses perturbations à prévoir jusqu'à cette nuit sur la ligne TGV Paris-Lille

Les TGV circulant entre Paris et Lille vont avoir beaucoup de retard jusqu'à tard dans la soirée, ce jeudi 11 octobre à la suite d'un "défaut d'alimentation électrique" survenu à 13h30 à près de Compiègne, sans qu'on en connaisse l'origine.



Entre 15 et 90 minutes de retard

Les travaux pour réparer ce défaut devraient survenir cette nuit, mais en attendant, les TGV auront entre 15 et 90 minutes de retard en fonction de leur itinéraire (s'ils partent de Paris ou d'une gare plus au sud), de leur taille, etc. Certains d'entre eux sont également supprimés et leurs passagers transférés sur d'autres trajets.



Les deux sens de la circulation sont touchés, puisque cet incident pousse les trains à ne circuler que sur une seule voie quelle que soit leur direction.



Des SMS ont été envoyés aux personnes qui avaient renseigné leur numéro de téléphone à l'achat de leur billet. La SNCF conseille également aux passagers de se renseigner sur leur train via l'application SNCF.