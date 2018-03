La SNCF lance une campagne contre les intrusions sur les rails, qui ont fait 55 morts en 2017

2h38, "Ne devenez pas le cauchemar d'un autre"

Accident à Lille en décembre dernier

L'année dernière, 10 000 "" ont été constatées par la SNCF, un chiffre en hausse. "Beaucoup de jeunes se baladent sur le réseau la nuit, pour s'amuser ou par défi. Or un train met beaucoup de temps à s'arrêter", a rappelé Patrick Jeantet, président-directeur général deBilan en 2017 : 55 morts et 34 blessés grave, heurtés par un train ou électrocutés. Pour sensibiliser les jeunes, la SNCF diffuse sur les réseaux sociaux à partir de lundi un clip intitulé "Ne devenez pas le cauchemar d'un autre". Ce spot, reprenant les codes du film d'horreur, met en scène le témoin d'un de ces accidents, qui revit dans ses cauchemars le choc, le bruit, les flammes.En parallèle, un camionnette sillonnera la France pendant deux ans pour sensibiliser des lycéens à ces risques liés aux "intrusions", au sein d'établissements scolaires mais aussi de festivals comme Solidays.Ce dispositif vient s'ajouter aux actions de sensibilisation menées par 600 agents SNCF dans les collèges et les lycées, notamment sur les règles de sécurité à respecter aux passages à niveau, a ajouté le président-directeur général de SNCF Réseau.Parmi les "cas dramatiques", ce dernier a rappelé l'accident meurtrier survenu à Lille le 15 décembre dernier. Quatre jeunes gens de 17 à 20 ans qui marchaient sur une voie ferrée avaient été heurtés par un train régional à environ un kilomètre de la gare de Lille-Flandres. Deux d'entre eux avaient succombé à leurs blessures tandis que deux autres avaient été blessés, dont l'un grièvement.