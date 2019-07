SNCF : la locomotive d'un train Paris-Maubeuge prend feu, les passagers évacués

Gros coup de chaud pour les passagers du train Paris-Maubeuge de 19 h 19 ce mercredi soir. Ils ont senti une odeur suspecte environ deux heures après leur départ depuis la gare du Nord, au niveau de Montescourt-Lizerolles, dans l'Aisne.« La locomotive s’est mise à brûler à peu près à 800 mètres de la gare de Montescourt-Lizerolles. Nous avons fait une alerte radio pour prévenir les voyageurs et nous avons enclenché la procédure de coupure d’urgence pour prévenir les autres trains qu’ils devaient s’arrêter », a expliqué un contrôleur à l'Aisne nouvelle Ls 200 passagers ont dû être évacués et pris en charge par la sécurité civile et les gendarmes. Des cars ont été affrétés pour les amener à Saint-Quentin.Selon la SNCF, les causes de ce départ de feu ne sont pas connues pour l'instant. La chaleur extrême est une hypothèse.Conscient de la difficulté d'assurer un service satisfaisant pendant des jours de canicule, la SNCF a d'ailleurs recommandé aux voyageurs de reporter si possible leur voyage ce jeudi.