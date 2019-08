SNCF : des perturbations jusqu'à mercredi midi sur la ligne Arras - Douai

🔴 14h



La circulation est totalement interrompue sur l'axe Arras↔Douai à cause d’un incident électrique survenu vers 13h.



Des bus de substitution sont mis à disposition des voyageurs entre Arras et Douai tout au long de la journée. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) August 27, 2019

Le trafic va être perturbé pour près de 24 heures, sur la ligne Douai - Arras, a-t-on appris auprès de la SNCF, suite à un incident survenu sur la ligne en gare de Doua, ce mardi 27 août.Ce sont des catenaires qui ont été arrachées, sans que l'on sache précisément comment. "Une partie de l'installation a été endommagée" précise l'entreprise ferroviaire, ajoutant que '"des investigations sont en cours".Les passagers des trains concernés ce mardi après-midi ont été pris en charge par bus. Les TGV effectuant la liaison Paris - Valenciennes, et qui d'ordinaire passent par cette ligne sont détournés par Lens et sont maintenus. En revanche, des perturbations restent à prévoir sur d'autres trains qui empruntent la ligne Douai - Arras.Les travaux pour réparer les lignes devraient commencer dans les heures qui viennent et se prolonger tout au long de la nuit.