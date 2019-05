La SNCF propose des billets TER à prix cassés pour le printemps

🌞 Du 1er au 12 mai, découvrez le meilleur des Hauts-de-France en TER avec les Prix Cassés de printemps ! 🌼

Voyagez à 2, 5, 10, 15 ou 20€ selon la distance parcourue.

Places limitées, en vente sur le site TER HDF, l’appli SNCF et les agences en ligne.

👉 https://t.co/0I0DdlhzWo pic.twitter.com/UJ7SfmqoYN — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 29 avril 2019

Cette opération de printemps de la SNCF s'étend sur deux périodes : du 1au 12 mai puis du 29 mai au 2 juin.Au total, elle propose 1000 "prix cassés" par jour pour voyager à 2, 5, 10, 15 ou 20 euros selon la distance parcourue, dans la limite des places disponibles.Ces billets sont valables pour les voyages effectués en TER au départ et à destination des gares des Hauts-de-France, Paris-Nord et Paris-Est. Ils sont non échangeables et non remboursables.Depuis ce mercredi, ils sont mis en vente sur le site TER Hauts-de-France , l'appli SNCF et les agences en ligne.