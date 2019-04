SNCF : la région annonce des tarifs à prix réduits sur les voyages en trains TER dans tous les Hauts-de-France

Dès le 1er avril, nouveaux tarifs pour vos voyages en #TER

avec Ma carte TER #hautsdefrance, - % sur vos trajets

voyages à € pour les enfants https://t.co/cRCzrOlE68 — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 1 avril 2019

Ma carte TER Hauts-de-France à 30 € pour tous les usagers et 15 € pour les moins de 26 ans.

1 € pour les 4-12 ans

50 % pour les groupes de 5 à 9 personnes

"Des voyages en train moins chers, pour tous, partout en Hauts-de-France". C'est ce que garanti la région sur son site avec la mise en place, dès le 1er avril 2019, de nouveaux tarifs plus attractifs sur les voyages en train TER.Dans le détail, voilà ce que propose la nouvelle gamme tarifaire de la SNCF :Cet abonnement, valable sur une période d'un an et sans condition de résidence, "offre une réduction de 50% sur tous les trajets en Hauts-de-France. Toutes les destinations, dans l'ensemble des départements, sont concernées", indique la région. L'offre s'applique aussi aux trains en direction de Paris.De plus, chaque titulaire de Ma carte TER Hauts-de-France, "qui bénéficie des réductions liées à sa carte, peut en faire profiter à 3 accompagnants de son choix".La seconde nouveauté va sans doute donner le sourire aux parents : le voyage à 1 € pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Cette seconde mesure s'applique également à l'ensemble des lignes TER Hauts-de-France. Les enfants de moins de 4 ans peuvent quant à eux circuler gratuitement.Enfin, pour tous les groupes de 5 à 9 personnes, une réduction est désormais possible pour chacun des voyageurs, "à hauteur de 50%".