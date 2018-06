SNCF : la situation est explosive pour les usagers de la ligne Amiens/Paris

Les usagers de la ligne Amiens/Paris sont à bout de nerfs. Ils dénoncent des trains surchargés, un niveau de confort et une qualité des horaires qui se dégradent. « Tout ce qui est de l'ordre de l'occasionnel devient systématique. Les trains font des arrêts supplémentaires dans l'Oise. Et pour arriver à l'heure au travail, les usagers doivent maintenant partie avec deux trains d'avance et non plus 1 train. La personne qui commence à 9 heures doit désormais prendre le train de 4 heures du matin, en voyageant debout dans des trains surchargés. » , souligne le Franck Tourchon, le président de l'association "les trains de la galère".



Une situation explosive

« A différentes reprises, nous avons alerté les élus locaux et la SNCF sur cette ligne "sinistrée". Mais personne ne semble prendre en compte cette situation en main. Nous sommes à bout de nerfs et je crains fort que si la situation n'est pas résolue dans trois à quatre mois, elle devienne explosive, pour des personnes qui sont obligées au quotidien de se lever à 3 heures du matin pour prendre leur train, c'est l'enfer tous les jours, c'est intenable, les élus et la SNCF doivent tendre l'oreille, cela a assez duré » .



En finir avec la galère

L'association va de nouveau demander aux politiques de prendre leurs responsabilités. Une réunion des usagers va se tenir ce samedi. « Nous allons investir le conseil communautaire, période de grève ou hors période de grève, c'est toujours la même chose », raconte le président de l'association.