SNCF : un TGV Paris - Lille stoppé près de deux heures à cause d'un incident technique

400 passagers transbordés dans un autre TGV

Un TGV est resté bloqué pendant près de deux heures en pleine Picardie à la suite d'un incident technique, a expliqué la SNCF, confirmant une information de La Voix du Nord Le train à grande vitesse devait effectuer la liaison Paris - Lille - Calais Fréthun - Boulogne - Rang-du-Fliers Verton et est parti peu avant 8 heures de Paris, mais il a dû être stoppé peu après son départ en raison d'un incident technique, qui "l'empêche de rouler à grande vitesse".Son arrêt a par ailleurs entraînésur les autres trains qui empruntaient la même voie et ont dû le contourner.Dans ces conditions, "il n'est pas possible de parvenir à destination" et après une attente de près de deux heures, le train devrait vers 10h30 être mis en route () vers la gare TGV Haute-Picardie, à(Somme). Une gare que le train n'est pas censé desservir, mais où lesvont être transbordés dans un autre TGV (n°5253) qui les amènera à Lille, a priori vers. À partir de là, les passagers se rendant sur la Côte d'Opale devraient également être pris en charge par la SNCF pour des correspondances.Selon la SNCF, un retard de l'autre de 20 minutes était déjà prévu avant même ce souci technique, en raison des limitations dues aux intempéries.Cette mésaventure survient au surlendemain d'un autre souci technique sur un itinéraire semblable : un TGV Paris-Arras-Lille partant de la Gare du Nord à 22h16 jeudi soir a vait effectué son trajet en plus de six heures , après avoir été bloqué toute la nuit.