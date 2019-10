SNCF : le trafic TER fortement perturbé en Hauts-de-France suite à un mouvement social “inopiné”

🔴 Axe Beauvais ↔ Creil, Compiègne ↔ Amiens et Beauvais ➡ Paris



Un mouvement social inopiné est à l'origine des suppressions de TER sur ces lignes.



Un mouvement social "inopiné" a été déclenché au matin de ce vendredi 18 octobre par les conducteurs de TER à l'appel de la CGT.Ce mouvement social fait suite à un accident survenu le 16 octobre sur un passage à niveau à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes, où une collision entre un camion et un TER a fait onze blessés à bord du train. Selon un représentant de la CGT dans la Somme, le conducteur de ce TER était seul à bord au moment de l'accident : ce TER était un train EAS, Equipé Agent Seul, dans lequel il n'y a pas de contrôleur. Bien que blessé et choué, le conducteur a pu éviter un sur-accident avec un autre TER qui circulait dans l'autre sens. Les 70 passagers dont 16 blessés ont été "livrés à eux-mêmes" jusqu'à l'arrivée des secours.Dès jeudi matin, les agents SNCF de Champagne-Ardenne ont fait valoir leur droit de retrait tandis qu'un droit d'alerte a été déposé dans les Hauts-de-France."On a été pris par surprise, indique-t-on à la SNCF Picardie. On s'adapte pour permettre aux usagers de voyager dans les meilleures conditions". Sur la ligne Amiens/Lille, des retards de l'ordre d'une heure sont à prévoir : le TER de 7h08 était toujours à quai à 8h10.En fin de matinée, les perturbations se concentraient essentielleemnt sur signalées sur es lignes Beauvais/Creil et Beauvais/Paris : de nombreux trains ont du être annulés.La SNCF n'est pas en mesure de donner des prévisions de trafic pour la journée. Une réunion entre direction et syndicats est prévue dans la matinée pour trouver une issue à ce mouvement.Par ailleurs, un incident de caténaire survenu après la chute d'un arbre est à noter sur la ligne Amiens/Rouen : aucun train ne circule dans le sens Amiens/Rouen.Un accident de personne sur l'axe Lille/Haubourdin à la Porte de Douai à Lille entraîne le détournement des trains sur d'autres lignes pour permettre aux forces de l'ordre de procéder aux investigations nécessaires.