SNCF : le trafic TER lourdement perturbé après que deux personnes ont été percutées par des trains à Wavrin et Liévin

🔴 7h05 Axe Lens ↔ Béthune.



Une personne a été heurtée par un train à Liévin.



La circulation est interrompue sur cette ligne.



+ d'infos dés que possible. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 3, 2019

🔴7h17 Axe Lille ↔ Don-Sainghin.



Une personne a été heurtée par un TER à La Fontaine. De ce fait, la circulation est interrompue sur cette ligne.



+ d'infos dés que possible. Tweetez-moi en cas de besoin. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 3, 2019

Le trafic TER est fortement perturbé, ce mardi matin sur les lignes Lille - Don Sainghin et Lens - Béthune, après deux accidents de personnes qui se sont produits en l'espace d'une demi-heure.Une première personne a été heurtée sur les voies peu après 7 heures à hauteur de Liévin (Pas-de-Calais). La piste du suicide semble faire peu de doutes. On ignore à ce stade l'état dans lequel se trouve la victime.Un autre accident, similaire, s'est produit un quart d'heure plus tard dans la gare de La Fontaine, à Wavrin (Nord). Cette fois, il s'agit d'une sexagénaire, que le conducteur du train de fret a vu s'allonger sur les voies sans pouvoir freiner à temps. La personne est décédée.La SNCF n'est pas encore en mesure de savoir quand repartiront les trains sur ces lignes, car il leur faut attendre le feu vert d'un opérateur de police judiciaire, tandis que les secours sont encore sur place.En revanche, des bus ont été acheminés pour effectuer les liaisons, le temps de l'interruption. Le trafic a finalement repris vers 10 heures.