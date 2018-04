Ce dimanche, 2 trains seulement sur les 16 habituels ont quitté la gare de Longueau en direction de Paris. Sur la ligne Amiens-Compiègne, la totalité des trains a été remplacée par des cars.Pas d'amélioration en vue non plus ce lundi 9 avril sur le trafic ferroviaire. La SNCF annonce 1 TER ou Intercité sur 10 et 1 TGV sur 4 qui circuleront dans les Hauts-de-France avec seulement 70 cars de remplacement.A la gare de Longueau, 2 départs sont prévus vers Paris, l'un à 6h12, l'autre à 6h45 et 1 train seulement le soir à 16h43 en direction de la capitale. Dans le sens inverse, il n'y aura qu'un train le matin et 2 trains le soir à 17h et 18h de Paris.Voici tous les horaires des lignes concernées par les perturbations dans les Hauts-de-France :Pour plus de précisions, voici en lien quelques fiches horaires, consultables sur le site SNCF