Le trafic des trains perturbé ce lundi matin dans les Hauts-de-France

Un rail endommagé perturbe la circulation près de Paris. Prévoir des perturbations au départ et à l'arrivée de cette gare.



Nous restons disponibles pour toute question ! — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 17 décembre 2018

Plusieurs perturbations touchent le réseau ferré des Hauts-de-France ce lundi matin. En cause, des dégâts sur un rail à la sortie de la gare du Nord à hauteur de Saint-Denis. Des trains enregistrent ainsi des retards importants au départ ou à l'arrivée de Paris, comme le TER n°2008 en provenance de Boulogne-sur-Mer qui devrait atteindre la gare du Nord avec 40 min de retard. Les lignes Abbeville - Amiens, dans les deux sens, et Creil - Amiens sont plus particulièrement touchées.En Picardie, une panne de train engendre également des ralentissements sur la ligne Laon - Paris. Les passagers partis de Paris à 8h34 devraient ainsi avoir 2h de retard, selon les estimations de la SNCF . Des retards sont à prévoir sur les trains pour Amiens en provenance de Rouen. La communication des TER Hauts-de-France indique qu'une collision avec un animal serait en cause.Dans le Nord, la liaison Arras-Douai est également concernée par des retards.