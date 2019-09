Somme : un commerce tenu par des adultes atteints d'autisme va ouvrir à Mers-les-Bains

Intégrer ses locataires à la société

L'ancienne poste de Mers-les-Bains va reprendre vie. La bâtisse à la façade impressionante donnant sur la place du Marché devrait prochainement accueillir cinq logements où seront acceuillis cinq adultes présentant des troubles autistiques, ainsi que leurs éducateurs. Le projet devrait aboutir d'ici septembre 2020.La famille Thorel, qui possède le bâtiment, a décidé de se rapprocher de l'association Les Maisons de Vincent, fondée par l'actice et réalisatrice Hélène Médique, pour vouer ce lieu à l'adaptation de ces personnes dans la société.Le projet veut "mettre en cohérence les besoins sociaux vitaux et l’urgence écologique" : il tentera d' intégrer les locataires autistes au monde du travail en les faisant oeuvrer dans des exploitations agricoles alentours et à en vendre les produits dans une épicerie située au rez-de-chaussée. L'initiative se veut en rupture avec l'internement des adultes autistes en hôpital psychatrique ou en foyers.