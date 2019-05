Somme : quatre blessés dont un grave dans une collision à Proyart

Une accident entre deux votures a blessé quatre personnes, dont une grièvement, samedi 25 mai en fin d'après-midi à Proyart (Somme), entre Amiens et Saint-Quentin. Les deux véhicules se seraient emboutis au niveau de l'intersection des RD71 et RD329 peu avant 17 heures.



Arrivés sur place avec trois ambulances, les pompiers ont procédé à la désincarcération du conducteur sévèrement de l'un des véhicules. Lui et les trois autres victimes de l'accident ont pu être transferés vers le CHU d'Amiens.



Les circonstances de l'accident demeurent pour le moment inconnues.