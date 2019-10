Somme : accident mortel à Hattencourt sur la ligne TGV Paris-Lille, le trafic fortement perturbé

Une personne est décédée ce 21 octobre à Hattencourt, près de Roye (Somme), après avoir été percutée par un train Thalys reliant Paris à Amsterdam. L'accident, qui s'est produit peu avant 10h15, a interrompu le trafic ferroviaire sur la ligne TGV Nord entre Paris et Lille. D'importants retards sont à prévoir car les trains doivent être détournés.



Appelés à intervenir à 10h13, les pompiers de la Somme ont confirmé le décès du malheureux piéton.

Des retards allant jusqu'à quatre heures En conséquence de cet accident, les trains TGV, Thalys et Eurostar circulant sur cette ligne sont détournés sur une autre voie où les trains circulent à vitesse réduite, occasionnant des retards pouvant aller jusqu'à quatre heures.



Sur son site d'informations aux voyageurs, la compagnie ferroviaire indique également que "certains trains seront supprimés". Les interventions des pompiers et de la police evraient durer une à deux heures, toujours selon la SNCF.