1300 participants pour le plus grand drapeau du monde 1918

L'association La Citadelle, à Doullens voulait tenter un record du monde en mobilisant 2018 personnes pour former un immense 1918 et rendre ainsi hommage aux nations et aux soldats ayant participé à la Grande Guerre, pour clôturer le Centenaire. L'objectif n'a pas été atteint puisqu'il n'y a eu que 1300 personnes.En revanche, celles-ci ont battu le record du monde pour la surface du drapeau en couvrant 1050 m2.L'événement a eu lieu ce samedi place Thélu à Doullens, dans la Somme.Aux commandes d'un drone, le télépilote, Fabien Pelletan (FPL Production), a mémorisé ce moment qu'il nous fait partager.