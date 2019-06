30 ans de Transbaie : nos meilleurs moments

Emission spéciale dimanche 23 juin sur France 3 Hauts-de-France

Suivez la Transbaie 2019 en direct sur France 3 Hauts-de-France ! Dimanche 23 juin, dès 10h20 toute la rédaction de votre antenne régionale de France 3 est sur le pont pour cette 31e édition : Thibaut Rysman, Jean-François Notebaert et nos équipes de reportage sur place vous feront vivre cette course mythique.

Une émission spéciale à suivre également en direct sur la page Facebook de France 3 Picardie et sur notre site internet. Vous pourrez y voir en direct les arrivées de tous les coureurs grâce à une caméra installée sur la ligne d'arrivée.