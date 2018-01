Le 30 janvier grève nationale dans les EHPAD

Les Fédérations CGT, CFDT, FO, UNSA et CFTC invitent leurs syndicats à organiser dans chaque département, dans le cadre de la grève, des rassemblements, et des manifestations, auprès des délégations territoriales de l’ARS et des Conseils Départementaux. Ils demandent plus de moyens financiers et humains pour les EHPAD.



En demandant aux salariés des EHPAD de faire grève le 30 janvier prochain, les syndicats espèrent obtenir du gouvernement une amélioration des conditions de travail des personnels des EHPAD. Ils réclament notamment l'application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par la Plan Solidarité Grand Age.



L'abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets d’application. Ils demandent l'arrêt des baisses de dotations et le maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés. Enfin, ils pointent du doigt les rémunérations et les perspectives de carrières qui selon eux doivent être améliorées.