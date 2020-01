4 kayakistes portés disparus entre Le Hourdel et Cayeux-sur-Mer

Depuis plusieurs heures, les gendarmes de la Somme sont à la recherche de quatres personnes parties en kayak de mer du Hourdel ce samedi en début d'après-midi. Ils devaient rallier Cayeux-sur-Mer. Le groupe, composé d'une femme de 58 ans, de deux hommes de 46 et 47 ans et d'un adolescent de 15 ans, n'est pas arrivé à destination.La gendarmerie a lancé une alerte sur sa page Facebook concernant ces disparitions inquiétantes.Un important dispositif sur terre, en mer et dans les aiurs a été déployé pour les retrouver. Le Cross, la SNSM, la police, les pompiers et les gendarmes procèdent à des patrouilles. Plusieurs bateaux et un hélicoptère sont engagés dans les recherches.Si vous avez des informations, appeleé le 17.