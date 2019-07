4 présidents de commission dont Barbara Pompili vont mener une mission d'information sur l'usage du cannabis

Heureuse d'intervenir en clôture du colloque sur la filière du #chanvre bien-être en France, organisé par @moreaujb23 @SandrineLeFeur @JLabbeSenat et @ludovicMDS

Une mission d'information commune sera bientôt lancée sur ce sujet porteur pour nos territoires et nos agriculteurs pic.twitter.com/AJuLNyB5QZ — Barbara Pompili (@barbarapompili) 11 juillet 2019

Barbara Pompili (LREM) présidente de la commission du Développement durable ainsi que les présidents des commissions des lois, des Affaires sociales et des Affaires économiques vont plancher durant 1 an sur l'usage du cannabis en France. Une mission d'information parlementaire sera lancée en septembre 2019 sur l'usage du cannabis. Si la législation concernant l'usage du cannabis thérapeutique est aujourd'hui claire, ce dernier sera expérimenté pendant "environ deux ans" dès que le ministère de la Santé l’aura validé. Un flou juridique demeure autour de la commercialisation du cannabis "bien-être"."Une fois qu'on aura fini cette mission d'information, on aura des pistes pour retravailler la législation", a estimé la députée de la Somme (LREM) Barbara Pompili. (LREM), déplorant que le débat autour du cannabis ait été "gouverné par le tabou".Des économistes chargés de conseiller le Premier ministre ont également préconisé fin juin une légalisation du cannabis, appelant à créer un "monopole public de production et de distribution du cannabis", avec producteurs agréés et boutiques spécialisées.