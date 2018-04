4e jour de grève pour les salariés de l'UDAF 80

Une cinquantaine de salariés de l'UDAF 80 sur un effectif de 9 personnes est en grève depuis le 3 avril dernier. Ils dénoncent les méthodes de management de leur directeur.



Selon le secrétaire général de la CFDT santé sociaux Somme Pierre Coquelin, le personnel de l'UDAF 80 est en grande souffrance depuis plusieurs années. «on est arrivé à un stade où le personnel n'en peut plus, les arrêts maladi







es et les postes vacants ne sont pas remplacés, chaque salarié gère en moyenne 70 dossiers au lieu de 50, des dossiers qui sont très lourds et du coup, les salariés sont à tout moment au bord de la faute professionnelle. Ce chiffre élevé est dû à la gabegie financière de la direction» ajoute le délégué syndical.







Les salariés et la CDFT ont rencontré le président de l'association sans succès. Ils avaient demandé un rendez-vous avec le conseil d'administration et le président uniquement. La rencontre a tourné court selon le syndicaliste en cause la présence du directeur. Les grévistes ont rendez-vous ce vendredi à 17h30 avec le préfet. Ils demandent une rencontre avec le conseil d'administration ainsi que la démission du directeur de l'UDAF.



Un rassemblement des grévistes est prévu cet après-midi place Gambetta à Amiens.