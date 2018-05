5000 tonnes de déchets bois partis en fumée à Eppeville

itv Nicolas Drouin, capitaine SDIS80

propos reccueillis par Sofian Aissaoui et Jean-Louis Croci

Les sapeurs-pompiers interviennent depuis ce samedi, 15h, sur un, qui s'est déclaré dans l'entreprise de recyclage Sovalen (ex Lanvin).Au vu du type de combustibles, les pompiers de la Somme ont envoyé plusieurs brigades d'intervention, venues de Ham, Amiens, Roye, Péronne et Nesle. Au Plus fort de leur mission, ils étaient 80 sapeurs-pompiers à tenter d'éradiquer l'incendie.Ce matin, ils sont encore une vingtaine sur place. D'après Nicolas Drouin, capitaine du SDIS 80,de l'ensemble des matières combustibles.Les secours assurent queCe n'est pas la première fois que les hommes du feu interviennent dans l'entreprise de recyclage Sovalen mais pour eux, ce n'est pas étonnant. Située dans la zone industrielle d'Eppeville, à l'est de la Somme, cette société de valorisation de déchets stocke une très grande quantité de matières combustibles et de fait est la proie des flammes.15travaillent ici. Une partie d'entre eux est à ce jour,