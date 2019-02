La 5e édition du dictionnaire sur la diversité biologique et la conservation de la nature est maintenant disponible sur Internet. Son auteur Patrick Triplet écologue et directeur de la réserve naturelle de la Baie de Somme, partage ses connaissances dans cette nouvelle édition qui vient enrichir les centaines de définitions qui ont été révues et corrigées par rapport aux éditions précédentes. L'auteur a également introduit de nouveaux mots. Ce dictionnaire est un outil destiné aux étudiants, mais aussi à tous les passionnés de la nature qui sont à la recherche d'éclairages ou de définitions de termes parfois complexes.Patrick Triplet a aussi écrit deux livres sur les oiseaux des zones côtières et sur les aires protégées d'Afrique.